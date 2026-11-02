Manuel de Tezanos aplaude a esta figura de Universidad Católica: “Es un premio para él”

El comunicador le puso el visto bueno a Agustín Farías tras la victoria sobre Universidad de Chile en el Claro Arena.

Universidad Católica luchó y se quedó con el Clásico Universitario tras vencer 1-0 a Universidad de Chile en el Claro Arena. La escuadra precordillerana sacó provecho de su localía y se impuso en Las Condes.

Tal resultado fue analizado por Manuel de Tezanos en el programa Balong Radio: el periodista aplaudió el rendimiento de uno de los jugadores titulares de la UC. ¿De quién se trata?

Para él, lo hecho por Agustín Farías es digno de admirar. Pese a que el mediocampista ha tenido que dar una mano y retroceder a la defensa, su compromiso sigue siendo el mismo.

“Gran partido de Agustín Farías, es una posición que no es la suya, pero en la que ha aprendido a jugar. Buena figura, muy bien. No es su puesto y en algunos partidos quedó muy señalado”, comentó.

“Nunca se le puede cuestionar la entrega y actitud, creo que es lo que le sobró a Universidad Católica. Como hincha y observador, digo que hay felicidad por el triunfo, pero también una especie de molestia”, agregó.

Agustín Farías destacó en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Manuel de Tezanos alaba a esta figura de Universidad Católica

Finalmente y sobre la misma línea, el rostro de las comunicaciones le dejó un recado al equipo de Daniel Garnero. Con lo exhibido contra el archirrival, se pudo hacer una mejor temporada.

“¿Por qué no se jugó con estas ganas en otros partidos? Es el Clásico Universitario, pero en el largo aliento son igual de importantes. Él (Agustín Farías) siempre ha jugado con la actitud de poner todo: es un premio para él“, cerró.