Alexis Sánchez habló desde España y fue consultado sobre qué es lo que le falta a la Selección Chilena para volver a decir presente en una cita mundialista, evento al cual no atiende desde el ya lejano Brasil 2014.

Sin filtro, el jugador del Sevilla de España aseguró que a Chile le falta “Experiencia y gestión. Apoyarse entre los chilenos. Yo veo que argentinos y brasileños van todos juntos para adelante, se apoyan”.

El último partido de Chile en un Mundial fue hace más de 11 años. | Foto: Photosport

Esas palabras no le gustaron para nada a Manuel de Tezanos, destacado periodista nacional quien le respondió al histórico de La Roja en Deportes en Agricultura: “Alexis Sánchez se olvida. Yo te digo una cosa: que la prensa, que hable de los medios, ya… pero que critique a la gente, que a la selección le falta apoyo, con los precios usureros de las entradas, con las campañas horrorosas que hemos tenido…”, dijo.

“Es una falta de respeto tremenda de Alexis, cómo se le ocurre tirarse contra la gente. La gente es lo único que nos va quedando, ese pobre tipo que llega todavía ilusionado, que compra la camiseta, la entrada o el abono carísimo. Eliminados, la gente igual iba al estadio”, agregó.

Lo cierto es que Chile ha tenido tres Clasificatorias seguidas para el olvido, donde no ha podido instalarse en un Mundial adulto y ahora tendrá que esperar hasta 2027 para volver a competir por los puntos y buscar meterse en el del 2030.

En síntesis

Alexis Sánchez, actual jugador del Sevilla, atribuyó la ausencia mundialista a falta de experiencia y gestión.

El periodista Manuel de Tezanos calificó las declaraciones del delantero como una falta de respeto.