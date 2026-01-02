El mercado de fichajes del fútbol chileno sigue siendo protagonista y hay varios movimientos que han llamado la atención de los hinchas nacionales y de las redes sociales.

En las últimas horas, Palestino dio un golpe al confirmar la llegada de César Munder, extremo que había despertado el interés de Universidad Católica y que venía de una destacada temporada en Cobresal.

La incorporación del atacante de 25 años al “Tino Tino” generó reacciones inmediatas en el ambiente futbolístico, especialmente considerando que Daniel Garnero lo había marcado como uno de sus objetivos prioritarios para reforzar la ofensiva cruzada.

César Munder enfrentará a la U en la Copa Sudamericana | FOTO: Oscar Tello/Photosport

De Tezanos analiza el fichaje de César Munder en Palestino

En ese contexto, el periodista Manuel de Tezanos, declarado hincha de los Cruzados, en el programa Deportes en Agricultura de Radio Agricultura entregó su visión sobre la decisión de Munder.

“¿Munder en Católica? Me hubiese gustado. Yo creo que él en Palestino busca titularidad y en Católica no hubiese sido titular, pero es un buen jugador”, señaló el comunicador.

Además, el conductor de Todos Somos Técnicos de TNT Sports profundizó en las características del ariete, señalando que aún tiene aspectos por mejorar. “Lo que le falta a Munder es regularidad, pero no es un jugador de partidos chicos sino curiosamente juega bien contra los equipos grandes”, agregó.

Con este análisis, se refuerza la idea de que Munder llega a un club donde tendrá protagonismo y oportunidades para destacarse, mientras que la UC deberá reordenar su ofensiva para la temporada 2026.

En síntesis…