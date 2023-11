La Selección Chilena comandada por Eduardo Berizzo dio a conocer su nómina para lo que será una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en la que deberá afrontar duelos claves ante Paraguay y Ecuador por la quinta y sexta fecha, respectivamente.

Sobre dicha convocatoria, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en su canal de Youtube y analizó de cierta forma lo que fueron los nombres nominados por el ‘Toto’, en la que le sorprendió la alta cantidad de jugadores juveniles que disputaron los Panamericanos.

“La realidad de los Panamericanos no es la misma que la realidad del futbol de Eliminatorias, me imagino que Eduardo Berizzo sabe esa diferencia”, comenzó señalando de Tezanos.

Enfocándose en las grandes sorpresas de esta convocatoria, el destacado comunicador destacó lo que fue la nómina de Damián Pizarro, a quien lo ve con muchas chances de poder ganarse un puesto de titular en ‘La Roja’.

Pizarro anotó en el triunfo de Colo Colo | Foto: Photosport

“Creo que hay que rejuvenecer la Selección, no me cabe duda que hay jugadores que están a la altura y creo que Damián Pizarro tiene serias chances de ser titular, después de lo que mostró en el sub 23, tiene peleando a Colo Colo el título con sus goles, tanto que lo critican que no tiene gol”, explicó.

Finalmente, de Tezanos glorificó lo que ha sido el rendimiento del joven delantero de Colo Colo, a quien en su corta edad, le ve un camino más que importante dentro del fútbol.

“Damián Pizarro ha demostrado que no le pesa la camiseta, tiene 18 años también, hay que recordarle eso a la gente, porque lo critican como si fuera un jugador experimentado”, cerró.

¿Cuándo juega la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Chilena se prepara para lo que será su próximo encuentro ante Paraguay el jueves 16 de noviembre a partir de las 21:30 horas en el Estadio Monumental. Luego, ‘La Roja’ se verá las caras ante Ecuador en Quito el martes 21 de noviembre a las 20:30 horas.