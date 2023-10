Manuel de Tezanos revela la posible razón de la no convocatoria de Jordhy Thompson en Chile a los Juegos Panamericanos

La Selección Chilena sub 23 dio a conocer su convocatoria durante esta semana para lo que serán los Juegos Panamericanos, en la que varias sorpresas fueron las que se dejaron ver dentro de esta citiación en ‘La Roja’.

Una de la ausencias más llamativas fue la del atacante de Colo Colo, Jordhy Thompson, en la que el periodista Manuel de Tezanos se encargó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports de encontrar las razones de lo que fue la marginación del jugador del ‘Albo’, en la que apunta a lo que fue su problema de violencia de género.

“Berizzo representa una Selección, ojo que hay dos selecciones, va a estar la Selección femenina también, que trae a su jugadora más importante en la historia a jugar este Panamericano fuera de fecha FIFA, trae a Tiane Endler, la dejaron venir”, comenzó señalando de Tezanos.

Siguiendo en dicha línea, el comunicador recalca en que su marginación de esta convocatoria puede estar 100% vinculada a lo que son sus problemas del pasado.

Thompson es una de las figuras del equipo de Quinteros | Foto: Photosport

“Yo creo que uno puede tener muchos problemas disciplinarios y haberse salido, pero lo de Jordhy Thompson, sobre todo en este momento delicado en donde están las dos Selecciones, me parece que (su marginación) va por ese lado sin duda, para no herir con justa razón”, declaró.

Finalmente, De Tezanos profundiza en que la magnitud de este evento para nuestro país, inclinó aún más a poder decantarse por la decisión de marginar a Thompson y así, evitar el ruido mediático ante una posible convocatoria del crack de Colo Colo.

“Yo creo que si lo llamaban, quedaba la escoba. Él es parte de una delegación que compone ambos géneros y que tiene participación en un evento muy importante a nivel nacional, él ha sido criticado por parte de la ministra de la mujer, es un tema que Colo Colo en su momento, no hubo una gran declaración institucional, lo hizo super mal Colo Colo.

“Este es un evento muy importante y que este tipo de situaciones, como están hoy las cosas, no me extrañan que no le hayan sacado el tema encima. Futbolísticamente quizás debió estar”, cerró.

¿Con quién comparte grupo Chile en los Juego Panamericanos?

La Selección Chilena se deberá enfrentar en la fase grupal contra las seleccione de México, Uruguay y República Dominicana.