Universidad de Chile comenzó su misión: encontrar un nuevo director técnico. Debido a la inminente salida de Gustavo Álvarez desde la banca, la cúpula de la escuadra estudiantil busca a su sucesor.

Y en dicha labor, hubo un candidato que fue apuntado como el número 1, pero su opción se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. ¿De quién se trata? Dirigió a La Roja en la última década.

Según información obtenida por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Eduardo Berizzo. El DT argentino fue contactado por Azul Azul, pero la conversación entre las partes no fue fructífera.

La razón: el alto costo del estratega argentino de 56 años. A pesar de no tener club en este momento, su arribo al cuadro universitario es prácticamente una utopía.

De esta manera, Universidad de Chile tendrá que abocarse a otros nombres en carpeta. ¿Quiénes son? Por el momento, Francisco Meneghini, Nicolás Diez y Martín Anselmi asoman como alternativas.

Eduardo Berizzo fue contactado por Universidad de Chile: la negociación no prosperó. (Imagen: Photosport)

Pasó por La Roja: Universidad de Chile apuntó a Eduardo Berizzo

Cabe destacar que el director técnico mencionado dirigió a la Selección Chilena entre 2022 y 2023. Estuvo al mando en 16 encuentros, registrando cuatro victorias, seis empates y seis caídas.

Su último equipo fue León de México, en el que duró un año. Dicho paso por tierras aztecas concluyó en septiembre de 2025 a raíz de los malos resultados obtenidos en la Liga MX.

En resumen: