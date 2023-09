Manuel de Tezanos se las canta clara a Eduardo Berizzo: "Si Marcos Bolados va a los Panamericanos no los vamos a ganar"

La Selección Chilena se comienza a enfocar en lo que será la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, donde el equipo dirigido por Eduardo Berizzo intentará obtener su primera victoria.

Si bien en el último compromiso de La Roja se vio una mejora en cuanto a lo futbolístico, la nómina sigue siendo un tema de debate entre los hinchas nacionales. ¿La razón? En la última lista estuvo Marcos Bolados, jugador fuertemente cuestionado por los hinchas de Colo Colo, que no es titular en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros.

Bolados jugando un partido con La Roja ante Cuba | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

En el programa Balong Radio, el periodista Manuel de Tezanos Pinto no se guardó nada y aconsejó al Toto Berizzo sobre el delantero del Cacique.

“Bolados no puede estar en la Selección Chile. Si Bolados va a los Panamericanos, no vamos a ganar los Panamericanos”, dijo de entrada el conductor de Todos Somos Técnicos.

“No está en un buen momento, no es ni titular en Colo Colo, esto no es nada contra Bolados porque es un buen tipo, me cae bien y es buena persona”, remarcó.

Finalmente, el comunicador también repasó al seleccionador del Equipo de Todos. “Berizzo está nominando jugadores que no están en su mejor momento como Bolados”, cerró.

Así cierra La Roja este 2023

Perú y Venezuela en octubre; Paraguay y Ecuador en noviembre son los duelos que le restan a La Roja en este 2023.