Un duelo crucial es el que tendrá este jueves 16 de noviembre la Selección Chilena ante su símil de Paraguay. ¿La razón?. Las pretensiones que tienen ambos combinados de cara a una posible clasificación al Mundial 2026.

Todo parece indicar que Eduardo Berizzo ya tendría definido el once estelar para enfrentar a los guaraníes y este formaría con: Brayan Cortés; Paulo Diaz, Guillermo Maripán, Gary Medel, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría y Alexis Sánchez; Victor Dávila, Damián Pizarro, Ben Brereton.

Brereton le habría ganado la pulseada a Aravena | FOTO: Javier Valdes/Photosport

La inclusión del jugador del Villarreal de España no dejó para nada contento a Marcelo Toby Vega, panelista del programa Media Punta, quien dejó en claro que hubiese preferido a otro ariete.

“Yo quería que jugará Aravena. El Monito en calidad futbolística es mucho más que Brereton, que no está jugando y la forma que está jugando acá no le sirve mucho”, señaló el ex seleccionado nacional.

“Aravena tiene más calidad a la hora de resolver, Brereton es más de espacios y diagonal y ahora lo están haciendo jugar en una posición que a él no le gusta, le incomoda y juega enojado”, concluyó.

Hay que recordar que Brereton no está pasando un buen momento en el Submarino Amarillo, donde ha sido duramente criticado por los hinchas por su falta de gol.

DÍA Y HORA ANTE PARAGUAY

Chile saltará este jueves 16 de noviembre a las 21:30 PM de Chile continental al Estadio Monumental para recibir la visita de Paraguay, selección que necesita vencer para mantener viva la ilusión de llegar a un nuevo Mundial.