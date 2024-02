Marco Antonio Figueroa actualmente es entrenador de la Selección de Nicaragua. El Fantasma vive a la distancia este nuevo proceso que comienza la SelecciónChilena con Ricardo Gareca a la cabeza.

El estratega chileno 61 años expresó aseguró que no le sorprendió la llegada de Ricardo Gareca a La Roja: “Van a tener que vender todo para poderle pagar, pero no me sorprende. No me sorprende, porque es un técnico que con su trayectoria se ha ganado el derecho”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Además siente que ex DT de la Selección Peruana no es ganador. “Me rio un poco cuando dicen que se llevan un técnico ganador, cuando veo que no es así”, comentó.

Sin embargo, considera que si puede llegar con su mensaje a los futbolistas: “Es un técnico que puede convencer al futbolista, eso lo puedo admitir, porque los puede convencer. Pero después de ver lo que está pasando en nuestro fútbol, no pasa por el técnico”.

Marco Antonio Figueroa le dice adiós a la generación dorada

MAF siente que Chile siente que es momento de buscar recambio y siente que la generación de las Copa América ya pasó: “Chile tiene un letargo demasiado largo. Le ha durado muchos años eso de vivir con la generación dorada. La generación dorada ya fue. Muchas gracias, pero ya fue. Ahora hay que buscar recambio y ese recambio va a costar mucho”.

Entrando en la Sub-23 y los jugadores más jóvenes, Figueroa asegura que hay un problema de educación. “Sigo insistiendo que no pasa por los resultados, pasa por otras cosas. De la Selección en partido vi momentos buenos. Esto es de más atrás. Esto es de educación. Ustedes los medios de comunicación, cuando salió (Darío) Osorio y salió (Lucas) Assadi de Universidad de Chile ya estaban para el Real Madrid, para el Manchester City, para el Manchester United”, expresó.

En ese aspecto hace una crítica a los medios de comunicación: “La misma prensa ensalza a los jugadores y estos empiezan con el corte de pelo, con los tatuajes, la moda y no se preocupan de otras cosas”.

Marco Antonio Figueroa se refiere a algunos de los problemas que detecta en el fútbol chileno (Foto: Photosport)

Sobre el tema siente que hay una responsabilidad compartida. “Hay una culpabilidad de todo el gremio del fútbol, periodistas, entrenadores, jugadores directivos, que no han podido educar futbolísticamente bien a los más jóvenes. Esa es la razón”, opinó.

En ese aspecto se queda con una mala sensación del nivel de los jugadores de la Sub-23 ante Argentina: “Tú ves partidos como el de los dos Pizarro contra Argentina y dices ninguno de los dos tiene nivel para jugar en Primera División y juegan en Primera División y algunos son titulares. Entonces ahí te das cuenta como ha decaído el fútbol chileno en ese sentido, en cuanto a la dinámica, en cuanto al fútbol”.

“Llega un técnico nuevo, hace correr un poquito a los jugadores y ya lo están candidateando para la Selección, así pasa y así pasó. En la actualidad lo que necesitamos es tener un proyecto a largo plazo, con jugadores que realmente tengan condiciones y trabajarlos toda la semana, trabajarlos con microciclos especiales, para que ellos sean el recambio generacional”, finalizó.