La Selección Chilena Sub 23 con Eduardo Berizzo al mando del equipo ha mostrado cosas interesantes en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, torneo donde el Equipo de Todos lleva tres partidos disputados y tres victorias al hilo.

La Roja cuenta entre su plantel con varias promisorias figuras, entre los que destacan: Damián Pizarro, Alexander Aravena, Lucas Assadi, César Pérez y Vicente Pizarro, entre otros.

Es por esto que Berizzo y su cuerpo técnico comienzan a sacar cuentas alegres y empiezan a ilusionar con ciertos nombres para que estos estén en la fecha de noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas, donde la Roja deberá recibir a Paraguay y visitar a Ecuador.

Berizzo sigue analizando opciones para la fecha de noviembre | FOTO: Matias Delacroix/Photosport

No obstante, Marco Sotomayor, reconocido periodista, fue más allá en el programa De Chilena de su canal de Youtube y le pidió calma al DT argentino y a los hinchas nacionales.

“Ojo, atención, cuidado. Que la gente no se entusiasme y diga que este equipo tiene que jugar Clasificatorias con Paraguay y Ecuador o llevemos a este o estos cinco jugadores de titulares, no es así, estas transiciones no son tan fáciles”, indicó el ex escudero de Eduardo Bonvallet.

“Yo al equipo de este Panamericano al único que pondría jugar de titular sería al Monito Aravena, hay otros cabros que atisban cosas interesantes, pero no es llegar y ponerse la camiseta de Chile para un partido de Clasificatorias contra Paraguay o sino pregúntenle a Felipe Loyola”, finalizó.

¿Cuándo juega Chile por las Eliminatorias?

La Roja Adulta competirá ante Paraguay el jueves 16 de noviembre a las 21:00 en el estadio Monumental por la quinta fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo.