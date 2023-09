La Selección Chilena tuvo un duro encuentro en esta segunda fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en la que los dirigidos por Eduardo Berizzo terminaron igualando sin goles ante Colombia en el Estadio Monumental.

Tras lo que fue este compromiso, el defensor nacional Matías Catalán conversó en exclusiva con Bolavip Chile en las inmediaciones del Estadio Monumental y dejó sus sensaciones a lo que fue el partido ante los ‘Cafetaleros’.

“Contento, queríamos los tres puntos obviamente, pero un punto no lo veo mal, nuestro primer partido en casa con nuestra gente. A seguir mejorando las pequeñas cosas para poder llegar a los próximos dos partidos de la mejor manera en Octubre”, partió señalando Catalán.

Sin duda que el gran temor que existía para el defensor de Talleres de Córdoba era el duelo duro con el colombiano Luis Díaz, en el que salió como vencedor y declaró que gracias al buen trabajo del equipo pudieron borrar al jugador del Liverpool de la cancha.

Catalán borró de la cancha a la figura de Colombia | Foto: Photosport

“Me sentí bien, sabía que iba a tener ese duelo duro por afuera, más o menos ayudó también el equipo y el estar unido todos, creo que hicimos un gran partido”, declaró a Bolavip Chile.

Finalmente, Catalán reveló que fue lo que le expresó Eduardo Berizzo en los días previos a este compromiso, en la que le tocaba volver a un puesto que desde hace mucho tiempo no la tocaba cubrir, pero en el cuál si había tenido experiencia.

“Me dijo que jugara como lo venía haciendo antes, ahora juego más de central como lateral, pero es un puesto que lo hice muchos años en mi carrera. No me disgusta y por suerte creo que cumplimos con las expectativas del técnico y del equipo”, cerró.