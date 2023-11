La renuncia de la guardameta Christiane Endler de la Selección Chilena Femenina ha sido uno de los temas más importantes y llamativos de nuestro país en estas últimas horas.

Las críticas de los hinchas nacionales e históricos de La Roja hacia Endler hicieron que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, saliera a defenderla con uñas y dientes.

“Leo asombrada comentarios que dicen individualista, gente que a verdaderos princesos, que no dudan en privilegiar fechas FIFA o escándalos, por encima de su selección, no les dicen nada”, declaró en su momento Orellana.

La ministra Orellana salió a repartir palos ante los críticos de Endler | FOTO: Javier Salvo/Aton Chile

Pero esto llamó la atención de un mundialista con el Equipo de Todos, Óscar Wirth, que en conversación con Bolavip Chile lamentó los dichos de la funcionaria pública.

“Lo que pasa es que cuando realmente somos pobres en comportamiento, somos pobres en éxito. Esto no lo vez nunca en otros lugares, generalmente se suman las fuerzas y se trata de encontrar una solución. Yo no sé que gana con este comentario, habría que preguntarle a ella cuál es el beneficio de un comentario que no tiene sustento”, aseveró el ex gerente deportivo de Cobreloa.

“Nosotros estamos hablando de fútbol, si tú me dices que me ponga a hablar de Derecho yo te voy a decir que no soy abogado”, cerró.

Chile va por el oro

Chile saltará a la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso este viernes en búsqueda del oro panamericano, instancia por la cual deberá enfrentar a México en la gran final.

Así se define el bronce

La definición del bronce estará a cargo de Estados Unidos y Argentina, equipos que fueron eliminados en las semifinales del torneo a manos de Chile y México, respectivamente.