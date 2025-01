Reapareció el periodista Fernando Solabarrieta junto con la llegada del año 2025. Uno, que fue bastante crítico del entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca durante la temporada pasada.

Ahora, el ex rostro de Televisión Nacional de Chile volvió con todo y ni dejó pasar ninguna, otra vez si del Tigre se trata, a lo que ahora, agregó cosas que son un tanto difíciles de creer.

“Lo que me han contado de Gareca, Dios. Todo lo que dije antes acá, me quedé corto. No, me contaron cosas que de verdad, son de cámara escondida donde dices ‘me están huev…..’ y que ocurren en la selección chilena”, afirmó Solabarrieta en el programa Marca Personal de Radio La Metro.

De todos modos, la sorpresa vino después con el bazucazo que el comunicador lanzó al argentino. “La mitad del cuerpo técnico vive en Argentina, amigo ¿Tu puedes concebir que un técnico que pregunte por el rendimiento de un jugador a un compañero? ¿Cómo anda este?”, expuso el periodista.

Ahondando más en aquello, señaló que “ese seleccionado pensó que lo estaba agarrando para el hue… y ese jugador decía ‘¿Me estará hue….?’ ya que pensó que no le preguntaba en serio. Ese jugador, que fue preguntado o sea, del que no sabía, a la fecha siguiente jugó los dos partidos. Esa es la selección chilena”, agregó.

Solabarrieta: “Los jugadores con Gareca se desentrenan”

La crítica fue más profunda de parte del locutor, cuando señala que los propios futbolistas sienten una especie de retroceso cuando vienen a La Roja.

“¿Por qué no gana? Porque no conoce a los jugadores. Ahora queda claro lo que dijo Vidal que este solo mira a tal parte. Hay jugadores que están pensando el tema de la selección, que quieren jugar, pero que llegan acá y se desentrenan“, recalcó.

Finalmente, sostuvo que sus dichos son netamente profesionales y jamás personales, ya que todos hablan bien de Gareca. “Así como todos me han hablado bastante mal como técnico, también al mismo tiempo me dicen que como persona es extraordinario, separemos eso”, cerró Solabarrieta.