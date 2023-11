Nicolás Córdova llegó como un bombero a apagar el incendio en La Roja tras la renuncia de Eduardo Berizzo. El estratega retornó hace poco desde Qatar para tomar la Sub 20 y el exjugador de Colo Colo prometió que en febrero buscaría talentos para el fútbol chileno, pero ahora el foco está en salvar a Chile.

Su nombre, en los históricos de la Selección, no genera consenso alguno sobre la condición de Córdova, quien no tiene buenos resultados dirigiendo a elencos como Wanderers, Universitario de Deportes en Perú y Palestino.

Un mundialista con La Roja, Rodolfo Dubó, siente que Córdova es muy novel para ser el técnico definitivo de la Selección Chilena Adulta y que, claramente, se necesita algo más que el nombre para tomar el fierro caliente.

“Scaloni hizo un trabajo de largo tiempo desde abajo y después llegó arriba. Venía con algo previo. Si queremos clasificar al Mundial necesitamos un tipo de experiencia”, explicó Dubó a Bolavip Chile.

Nicolás Córdova tiene cumplir la misión de rescatar a La Roja (Instagram)

Dubó no ningunea para nada a Córdova y sólo le coloca fichas al exjugador del Brescia si es que “Chile quiere formar algo para el futuro, Nicolás es el ideal, aunque no sé si la Selección resistirá no ir a un Mundial nuevamente”.

El mundialista con La Roja en España 82 siente que “es complicado el momento de su nominación como técnico. Todos queremos que Chile clasifique al Mundial y está claro que el panorama se complica si no se clasifica”.

Presión total

Dubó siente que la Federación de Fútbol de Chile echó mano a Córdova debido a que era el técnico más idóneo para esto y por estar en la Sub 20. El exjugador de Universidad de Chile cree que, al menos, en esta decisión se acertó.

“Tenía que que asumir por ser el jefe del fútbol joven, no le quedaba otra. Nombrar a una persona que no esté en Juan Pinto Durán iba a ser muy complicado. Era lo más rápido y lo que estaba a mano”, manifestó.

Incluso, el ex mediocampista de Chile aprovecha para presionar a Córdova y a toda la Selección. “Él estuvo poco en Chile y no le queda otra: tiene que sacar un buen resultado y tiene que aprovechar su interinato”, terminó.