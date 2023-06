Arturo Vidal no tiene pensado dejar su lugar en la selección chilena y se proyecta para andar bien en las eliminatorias y llegar al Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

De hecho el KIng en conversación con Zé Roberto dejó en claro que mínimo hasta los 39 años espera defender la camiseta de la Roja de todos.

Bolavip conversa con el ex delantero Juan Carlos Letelier, el que cree que “es bueno tenerse esa fe cuando uno no quiere dejar lo que ha logrado en el fútbol. Ellos estuvieron en una selección que ganó mucho y creo que él va a ser uno de los que no va a resistir el hecho de salir”.

Y respecto a la viabilidad de la idea del volante del Flamengo, el mundialista de 1982 agrega que “eso va en la parte técnica y la parte futbolística, si él está en un buen nivel, si está en un nivel competitivo, todos vamos a querer que esté en la selección chilena, pero si no está en el nivel que queremos que esté, es lógico que no va a poder estar”.

Juan Carlos Letelier prefiere que Arturo Vidal se retire antes de su idea de seguir hasta los 39 años en la selección chilena

Consultado si es que cree que Vidal llegue a los 39 años en buena forma para jugar por Chile, Letelier cree que “es difícil, uno en un puesto diferente como el de arquero, se puede pensar, pero para jugador de campo es escaso, la verdad para mi es difícil y él ha trabajado siempre para estar, si él cree que es bueno para él, que bueno, pero yo le aconsejo retirarse antes con todos los logros que han logrado”.

El ídolo de Cobreloa sustenta su idea en los dichos del Niño Maravilla. “Mira lo que dijo Alexis, que la Generación Dorada ya pasó, y mira que lindo es despedirse bien”, cerró.