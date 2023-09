Rodrigo Herrera le da sin piedad a los jugadores y blinda a Eduardo Berizzo de la derrota de la Selección Chilena: "La culpa no es del panadero, si no de la harina con la que está trabajando"

Este viernes, la Selección Chilena debutó con una derrota en las Clasificatorias Sudamericanas ante Uruguay por tres tantos a uno, en el Estadio Centenario de Montevideo.

Y las reacciones de los especialistas no se dejaron esperar tras esta dolorosa caída en el arranque del proceso. Uno de ellos, fue Rodrigo Herrera, quien en diálogo con Bolavip Chile manifestó que el resultado se enmarca dentro de una obviedad.

“Hay pocos que se podrían sorprender del mal nivel mostrado por Chile hoy. No hay ningún antecedente que nos hiciera pensar que las cosas iban a ser distintas de lo que hemos visto en los últimos años”, indicó el comentarista.

De todos modos, blindó en cierta medida al técnico Eduardo Berizzo y que todo pasa por el presente de los jugadores. “No creo que todo pase por él, acá es la mala calidad de la herramienta, de los jugadores mismos, de los que eran buenos ya no están en su nivel y de los que deberían reemplazarlos no cumplen con los requisitos para estar a la altura”, afirmó Herrera.

Ahondando en lo mismo, sentenció que el equipo nacional es de una categoría más baja que su rival de turno. “Uruguay tiene prácticamente el 90% de sus jugadores en las ligas más importantes del mundo y se juntaron los ingredientes precisos para eso. A ratos dio la impresión que era un equipo de ascenso frente a uno de primera“, aseguró el periodista.

Detallando o tratando de explicar la situación, Herrera señaló que el entrenador nacional poco puede hacer. “Hemos ido al mundial perdiendo feo con Uruguay en otras oportunidades, pero nuestros problemas son más profundos. Hemos indefinido nuestra identidad, a los entrenadores no los hemos dejado implementar su juego, hemos tomado decisiones facilistas. Los dardos apuntarán al técnico, pero Berizzo no es mago, no podemos pedirle más de lo que hay”, aseveró.

Finalmente, indicó que la solución no es un cambio de entrenador, si no que la materia con la que trabaja el Toto, es la débil. Si volvemos a caer con Colombia, entraremos en ese pensamiento de cambiar al técnico, pero aquí no es culpa del panadero, si no de la harina con la que está trabajando.

La herramienta no es la ideal, es la reflexión de Rodrigo Herrera (Photosport)

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Chile en las eliminatorias?

Ahora La Roja tiene un segundo desafío, nada más ni nada menos que ante Colombia, este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental.