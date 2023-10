Tras el triunfo por un gol a cero del Team Chile en el fútbol masculino por sobre su similar de Uruguay, válido por el Grupo A de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, las sensaciones que quedaron siguen siendo más de satisfacción que de molestia.

Y es así, como el equipo nacional ya consiguió la clasificación a las semifinales del certamen acrecentando así, las posibilidades de conseguir medalla en la especialidad.

A su vez, es tan bueno el nivel mostrado por los futbolistas que algunos ya piden a los de la sub 23 para La Roja adulta que disputa las eliminatorias mundialistas y en ese sentido, el nombre de Matías Zaldivia consigna mucho interés.

Un mundialista ya lo pide para la Roja adulta

Rodolfo Dubó, conversó con Bolavip Chile y no dudó en valorar el presente del defensor de la U, que desde luego, corresponde convocarlo para las próximas fechas clasificatorias.

“Para mi gusto, él debería estar en la selección adulta. Siempre digo que a los buenos jugadores hay que aprovecharlos en sus buenos momentos y él está en un muy buen momento”, sentenció el otrora futbolista.

Entregando aspectos que detallan sus cualidades, el ex Universidad de Chile afirma que “es un buen defensor, cabecea muy bien y lo ha demostrado en los Panamericanos. Me gusta a mi y es un buen jugador“, dijo sin titubear.

¿Con quién debiese hacer dupla en La Roja?

Ya intentando ayudar al técnico Eduardo Berizzo, el ex Palestino dio cuenta de quiénes – según su criterio – debiese ser la dupla de centrales de Chile. “Paulo Díaz sigue siendo el mejor central independiente de lo que le pasó el otro día. Él y Zaldivia deberían jugar como centrales”, confesó.

¿Y qué pasará con Gary Medel? “Quizás ahora adelantarlo y no con tanto trajín, si no que más centralizado”, concluyó el ex mundialista en España 1982, Rodolfo Dubó.

Para Dubó, Medel debiese jugar en el medio (Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en los Juegos Panamericanos?

Este domingo 29 de octubre a las 18 horas, La Roja de Eduardo Berizzo volverá a ver acción en su tercer y último partido del Grupo A en los Juegos Panamericanos cuando enfrente a República Dominicana en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.