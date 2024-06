La Selección Chilena comienza a dejar atrás la dura caída ante Argentina y se deberá enfocar en plenitud en el trascendental duelo ante Canadá, el cual se disputará este sábado 29 de junio, en el Exploria Stadium de Orlando.

Uno de las grandes problemáticas del combinado nacional en este certamen continental ha sido la falta de gol y las pocas oportunidades que han tenido tanto Alexis Sánchez y Eduardo Vargas de quedar solos frente al arco rival.

El entrenador Ricardo Gareca deberá resolver este rompecabezas ante los norteamericanos, pues La Roja necesita imperiosamente derrotarlos para seguir en carrera en el torneo que se está desarrollando en Estados Unidos.

Sánchez ha sido duramente criticado en los dos duelos de la Roja en la Copa América | FOTO: Jonathan Duenas/Mexsport/Photosport

RODRIGO SEPÚLVEDA PIDE A GRITOS A UN VOLANTE CREATIVO EN LA ROJA

Es por esto que el periodista Rodrigo Sepúlveda en su cuenta de Youtube lamentó la falta de un volante creativo en el Equipo de Todos y no quiso criticar en demasía a los bicampeones de América.

“¿Cómo es posible que a Eduardo Vargas y a Alexis Sánchez no les llegue ninguna pelota o un mano a mano? No hubo nada. ¿Quién alimentó a Alexis? Nadie. ¿Quién alimentó a Vargas? Nadie. Eso no es posible”, partió diciendo el lector de noticias de Mega.

Agregando que “el espacio del 10 en Chile no existe, no lo tenemos. Para jugar con Sánchez y Vargas necesitamos alguien que lo habilite. A esta selección después de la salida del Mago Valdivia le falta un 10”.

Fue ahí que el reconocido comunicador apuntó que “yo hubiese hecho todos los esfuerzos posibles por llevar a Cabral a la selección porque si a Vargas y Alexis no le das una pelota no existen”.

¿CUÁNDO JUEGAN CHILE VS CANADÁ EN LA COPA AMÉRICA 2024?

El partido entre chilenos y canadienses se jugará el sábado 29 de junio a partir de las 20:00 horas.