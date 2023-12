Nicolás Córdova dirigió a la Selección Chilena en la derrota por 1-0 ante Ecuador. El entrenador de 44 años dejó buenas sensaciones en su inesperado desafío de emergencia con la Roja.

Por aquello, varios lo propusieron para la selección adulta. De hecho, en un inicio, Pablo Milad no descartó la opción. “Claro que existe la posibilidad de todos los técnicos y más con Nico, que es de casa”, expresó en diálogo con DSports en noviembre. Sin embargo, en la Federación de Fútbol de Chile ya dieron vuelta la página sobre esa posibilidad.

Al tema selección se sumó un tema relacionado a clubes, pues el pasado domingo en Círculo Central, informaron que Córdova era opción para Colo Colo. El propio descartó ambos escenarios, tanto quedarse en La Roja adulta -decisión que ya comunicó a la Federación- como ir a cualquier club, ya que su prioridad está en su trabajo como jefe técnico de selecciones juveniles.

“Hola a todos. Para evitar noticias falsas comunico que no está en mis planes ir a ningún club y tampoco ser el entrenador de la selección mayor (Ya comunicado a la dirigencia)”, comunicó a través de su cuenta de Instagram.

“Dirigiré a la Sub 23 (Esperando ir a los JJOO) y en febrero volveré a las selecciones juvenilesm que es el proyecto al cual he venido y estoy muy feliz de liderarlo y con mucha ilusión hacia el futuro. Saludos”, agregó.

Nicolás Córdova aclara su futuro y descarta dirigir a la Selección Chilena adulta.

¿Cuándo fue anunciado Nicolás Córdova como jefe técnico de selecciones juveniles masculinas?

El entrenador chileno fue anunciado como jefe técnico de selecciones juveniles masculinas de Chile el 21 de agosto.

“El ex futbolista y actual entrenador será el encargado de liderar el proyecto que abarcará a las selecciones masculinas Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de La Roja”, comunicaron hace unos meses.

Tres meses después, dirigió de forma interina en la derrota de la Selección Chilena adulta por 1-0 ante Ecuador el 21 de noviembre en el estadio Rodrigo Paz Delgdo por la sexta fecha de las Eliminatorias.