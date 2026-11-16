El DT, hasta ahora interino en la Selección Chilena, no confirmó que ante Colombia dirigirá su último partido al mando de La Roja.

¿Será ante Colombia el último partido del interinato de Nicolás Córdova al mando de la Selección Chilena? Hace unas semanas todo parecía indicar que el interinato del exvolante en la banca de La Roja tendría punto final en esta fecha FIFA de noviembre, sin embargo ni el gerente de selecciones, Felipe Correa, ni el propio DT confirmaron el término de ciclo.

En conferencia de prensa, Córdova fue consultado sobre la posibilidad de si este martes frente a Colombia será su último partido dirigiendo al ‘Equipo de Todos’. La respuesta del exDT de la Sub 20 sorprendió a propios y ajenos.

“La verdad es que no le doy mucha importancia, no porque pueda ser el último o no, pero como está la situación en la Federación y todo lo que viene, puede pasar de todo“, comentó de entrada el exfutbolista.

Asimismo agregó: “Lo he dicho un montón de veces. Soy empleado de la Federación y estoy a muerte con lo que hemos generado con el proyecto generado para las selecciones juveniles, es importante y es casi inédito que juegue la Sub 20 siendo mirados por los convocados de la adulta”.

Finalmente, el adiestrador tuvo palabras para su labor en estos 17 meses de interinato. “Hemos hecho algo a conciencia, eligiendo a los mejores jóvenes, a veces ganamos o perdemos pero lo importante es que se desarrollen. No pienso en mí, si me critican o no, pienso en el bien e la selección, para ir al Mundial”, cerró.

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En síntesis…

Nicolás Córdova afirmó que “puede pasar de todo” respecto a su continuidad en Chile.

afirmó que “puede pasar de todo” respecto a su continuidad en Chile. El técnico lleva 17 meses al mando del interinato de la Selección Chilena .

al mando del interinato de la . La Roja enfrentará este martes a Colombia en la fecha FIFA de noviembre.