La Selección Chilena se prepara para lo que serán sus nuevos dos desafíos en esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se verá las caras ante Colombia, con la misión de poder conseguir positivos resultados y un buen rendimiento futbolístico.

Sobre esto, el actual entrenador interino de ‘La Roja’, Nicolás Córdova conversó con Mega y habló de lo que ha sido su proceso como el DT de la Selección Chilena, en la que valoriza al 100% lo que es esta experiencia de comandar a la selección mayor.

“Yo voy a repetir lo que he dicho desde que asumí este interinato. Yo estoy feliz de haber asumido, ha sido un año de un crecimiento enorme para mí. He tenido que lidiar con cosas que hasta que uno no está en ese sillón no lo sabe”, parte señalando Córdova.

Si bien el ‘Nico’ sabe que desde la Federación Nacional están en búsqueda de un nuevo entrenador, pensando en los próximos objetivos de ‘La Roja’, el DT nacional no cierra sus puertas para seguir al mando de la Selección Chilena de forma oficial.

Córdova quiere seguir en La Roja | Foto: Photosport

“Yo estoy a disposición de la Federación, estoy a disposición de la Federación para estar donde me toque. Estoy muy feliz en el proyecto de la juvenil, muy feliz. si viene algún entrenador que necesita que nosotros estemos más cerca de él, lo vamos a hacer”.

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“Después, si las circunstancias hacen que a lo mejor yo sea el elegido, se conversará, es lo que he dicho desde que asumí en este rol, así que por ahora preparar estos dos partidos, disfrutar que está en la selección en lo máximo”, declaró.

Concluyendo, Córdova prefiere no marearse con esta situación y busca preparar de buena forma estos dos amistosos ante Colombia, en la que está confiado que junto a sus dirigidos puede lograr positivos resultados y un mejor rendimiento pensando en los próximos objetivos del equipo de todos.

“Creo que el grupo está en excelentes condiciones y después lo que vendrá, no lo sabemos, vienen ahora elecciones, viene un montón de cosas que hay que resolver, pero lo importante es que estamos todos los que trabajamos en las selecciones juveniles a disposición de que venga”, cerró.