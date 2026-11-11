Chile confirma una baja de última hora y anuncia un nuevo convocado para enfrentar a Colombia

En 'La Roja' han existido novedades de cara al duelo ante la Selección de Colombia.

La Selección Chilena se comienza a preparar para lo que son sus dos desafíos en esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se enfrentará ante Colombia en dos oportunidades.

Para lo que son estos encuentros, el entrenador Nicolás Córdova recibió una dura noticia en las últimas horas, en la que tendrá una importante baja para sus duelos ante Colombia.

Se trata del defensor Paulo Díaz, quien presentó un problema en su cadera izquierda, el que le impide poder entrenar con normalidad, por lo que decidieron desde ‘La Roja’ liberarlo de la convocatoria.

“El jugador presenta una patología de cadera izquierda que limita su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo período de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria”, indicaron.

Díaz será baja en Chile | Foto: Photosport

El nuevo citado en La Roja

Ante la ausencia de Paulo Díaz, Nicolás Córdova decidió llamar a otro jugador para la Selección Chilena en lo que son estos dos partidos ante Colombia y sorprendió con su elección.

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El jugador de O’Higgins de Rancagua, José Movillo es el que formará parte de la nómina del equipo de todos para sus enfrentamientos ante la Selección de Colombia.

Movillo se suma a la lista en La Roja | Foto: Photosport

Con esta convocatoria, Córdova cerraría su lista y pondrá todo el foco en su primer partido ante los ‘Cafetaleros’, en la que espera poder sumar un positivo resultados.