En su momento, el exguardameta Nicolás Peric criticó duramente el posible homenaje hacia Ángel Di María en el partido entre la Selección Argentina y la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Incluso, el campeón con Cobresal y Argentinos Juniors, manifestó en su momento que “quebraría al campeón del mundo” en caso que esto llegara a suceder en septiembre.

Estas declaraciones llegaron hasta el otro lado de la Cordillera de Los Andes y varios salieron al paso para juzgar al ahora comentarista deportivo de ESPN Chile y La Metro FM, tal es el caso de Leandro Paredes, compañero y amigo del Fideo.

NICOLÁS PERIC VUELVE A OPINAR SOBRE EL HOMENAJE A ÁNGEL DI MARÍA

Pero esto no quedó ahí. Ahora, el ex seleccionado chileno volvió a la carga en el programa Marca Personal, donde le cargó la mano a los trasandinos al recordarle cuando juzgaban al actual jugador del Benfica de Portugal.

“Se les olvida que el 2015 y 2016 lo trataban de cagón, que no jugaba las finales… Pero a mí no se me olvida”, lanzó Peric.

“En ese momento lo encontraba injusto, porque era de los pocos que cuando la pelota quemaba, la quería tener. Es difícil eso. Eso lo vemos los futbolistas. Se les olvida. A mí no se me olvida porque fui futbolista y entiendo perfectamente lo que pasó”, complementó.

Ante Colombia, Di María tuvo su último encuentro con la camiseta de la Albiceleste | FOTO: Buda Mendes/Getty Images)

Sin embargo, Peric cree que Di María se merece un mensaje pero no de ese tipo. “Se lo merece, pero no en el minuto 11. Queda mal Scaloni y la selección (…) Argentina representa a todas las selecciones del mundo, es la campeona, la mejor”, aseveró.

“¿Cuánto le costó a Scaloni? Como para tirar todo por la borda y decir, ‘ya, que juegue 11 minutos’. No creo que Argentina, en su calidad de campeón mundial y bicampeón de América, esté para eso. Si juega 79 minutos, bienvenido sea. Es otra cosa”, remató.

¿CUÁNDO ES EL PARTIDO ENTRE ARGENTINA Y CHILE?

El importante compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas entre Argentina y Chile está programado para el 5 de septiembre, donde el Equipo de Todos será visitante.