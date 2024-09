Miguel Ángel Neira nos tiene acostumbrados a comentarios ácidos y una visión aguda del acontecer deportivo y esta vez si bien es cierto no criticó a nadie, le hizo una expresa petición a Ricardo Gareca con miras a la lista que el Tigre dará a conocer los próximos días para los duelos ante Brasil y Colombia.

El mundialista pide el retorno de tres jugadores que ganaron la Copa América en 2015 y 2016, afirmando que es vital la presencia de ellos sobre todo pensando en ganarle a Brasil en el Estadio Nacional.

“Hablar en las redes sociales no tiene nada que ver, uno puede decir lo que quiera, así como Arturo Vidal, tienen que volver Marcelo Díaz y Charles Aránguiz”, asegura Neira, dejando en claro que al volante de Colo Colo no le puede jugar en contra su faceta de streaming.

El ex seleccionado nacional explica con peras y manzanas su petición. “Y te digo el porqué, porque el recambio es inferior, los reemplazantes no dan, porque si el recambio es positivo, está bien, que no llamen más a los mayores, pero la realidad es que los nuevos no han respondido en lo absoluto”, asegura.

Agregando que “si el joven no es capaz de reemplazar al viejo, nada que hacer, jugarán hasta los 40 años, hasta que salga uno bueno, yo no veo cambios, quién es mejor que Vidal, quién es mejor que Díaz o Aránguiz”.

Miguel Ángel Neira pide el retorno de Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz

Mirando lo que viene para la selección chilena, Miguel Ángel Neira, cree que “si no tenemos jugadores experimentados que guapeen, nos van a meter una boleta los brasileños”.

Miguel Ángel Neira ve complicado lo de Colo Colo ante River Plate

Este martes Colo Colo se juega su chance de avanzar a semifinales de Copa Libertadores, sin embargo, el mundialista cree que el panorama no es alentador para los albos.

“Después de ver a River ante Boca, será complicado, porque todos los que no anduvieron bien en Santiago, allá cambiarán, siento que es difícil que pueda conseguir un buen resultado, ojalá que pase, pero lo veo difícil”, asegura.

Para el final, Miguel Ángel Neira se muestra molesto por todo lo que se ha hablado en la previa del encuentro en relación a una posible ayuda arbitral para River. “Reclamaron el arbitraje acá y no tuvo nada que ver, no vi un cobro que los favoreciera, pero Colo Colo está acostumbrado, reclama por todo”, cerró.