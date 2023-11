Eduardo Berizzo entregó una nómina inédita para los partidos contra Paraguay y Ecuador. En esta ocasión el entrenador de la selección de Chile apuntó al recambio con varios jugadores provenientes de los Panamericanos 2023.

Damián y Vicente Pizarro, Maxi Guerrero, Alfred Canales, César Pérez se sumaron a Felipe Loyola y Alexander Aravena que ya habían estado en la última convocatoria. Por lo que se avecina el ingreso de varios nombres nuevos en dos partidos que serán claves en las ambiciones para llegar al Mundial 2026.

Por lo mismo Rodolfo Dubó llamó a tomar con calma esta decisión de renovar el equipo. Inclusive indicó que se debe mantener a los históricos para apoyar en este nuevo proceso.

“Este proceso tiene que ir lentamente y acompañado por la gente de más experiencia. Por ejemplo, me hubiese gustado que estuviera Charles Aránguiz al lado de Vicente Pizarro para que sepa correr la cancha. Arriba me gustaría ver a Aravena con Brereton y Sánchez”, explicó el Mundialista en España 1982.

Ahora el ex jugador de Palestino y Universidad de Chile recalcó que se debe esperar a los juveniles y a su vez invitó a los del recambio a tomarse enserio este desafío ya que es de palabras mayores.

“Si se busca el recambio, está bien. Pero no los tiremos a los leones a la gente joven y para después crucificarlos (…) Estos jugadores jóvenes se lo ganaron. Pero tampoco no tienen que apresurarse. Jugar un Sudamericano no es lo mismo que una Eliminatoria”, sentenció Dubó.

Los partidos de Chile

Eduardo Berizzo enfrenta dos partidos que marcarán su futuro en la selección de Chile. Con solo cuatro puntos esta doble fecha es crucial para definir su futuro.

Primero el 16 de noviembre contra Paraguay. Luego el 21 del mismo mes de visita ante Ecuador. Posteriormente el calendario de Eliminatorias sigue en 2024 contra Argentina de visita y Bolivia de local en lo que sería la vuelta al estadio Nacional. En el mes octubre se recibe a Brasil y hay que visitar a Colombia.