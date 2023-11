La Selección Chilena Sub 23 realizó un campeonato impecable en el fútbol masculino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, pero falló en el momento más importante: los tiros penales por la medalla de oro ante Brasil.

Más allá de eso, el exjugador de la Universidad Católica y ex delantero de La Roja, Osvaldo Hurtado, ve el vaso medio lleno y no se enfoca en el resultado global, si no que repara en las figuras que ganó Chile en el global.

“Más que meritorio. Un primer tiempo aguantaron atrás sin querer salir y habla bien eso de Chile. Ojalá esto se pueda transmitir a la Selección Adulta. En esta oportunidad hay pedido de camiseta y hay varios que se la ganaron“, expresó Hurtado en diálogo con Bolavip Chile.

¿Más que Maripán?

El exjugador de la Selección Chilena destaca a varios elementos desde la defensa a la delantera. Más allá de haber jugado en la Universidad Católica, el Arica cree que Jonathan Villagra de Unión Española tiene que estar y que, a pesar de errar el penal, el joven se ganó su oportunidad y puede dejar como relevo a Guillermo Maripán.

“La pareja de centrales anduvo bien y no sé la verdad si Villagra versus Maripán exista mucha distancia. El chico anda por ahí con él, aunque técnicamente es mucho mejor Villagra”, disparó Hurtado.

Jonathan Villagra es el crédito de Osvaldo Hurtado para La Roja (Santiago 2023 vía Photosport)

Además, Hurtado tiene a varias opciones para ir en relevo en puestos claves del andamiaje de Chile pensando en lo que viene en las Clasificatorias ante Paraguay y Ecuador, respectivamente.

“El chico Alfred Canales lo ha hecho bien, Maximiliano Guerrero muy bien, el Monito (Alexander Aravena) ya está y tuvo un buen campeonato”, indicó.