Pablo Milad sorprende con una llamativa decisión para la infartante definición de la Liga de Ascenso

El presidente de la ANFP, Pablo Milad dio a conocer este importante anuncio para la definición del Ascenso.

La novela se acabó en la Liga de Ascenso y finalmente tras toda la polémica con los escritoriazos, la tabla del torneo no sufrió modificaciones con los casos de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, por lo que este fin de semana se vivirá el desenlace para conocer al campeón y el descendido en el torneo.

Ante esta situación, el presidente de la ANFP Pablo Milad conversó en esta jornada con ESPN, en la que comentó lo que fue esta decisión que supo en las últimas horas en el fútbol chileno, la que festejó, ya que todo se definirá en cancha.

“Esto es una institución que respeta la autonomía de los tribunales, que respeta lo que ellos pueden decidir y vamos a llevar a cabo lo que decidan, está triunfando el fútbol, con una definición en cancha, que es lo importante“, parte señalando Milad.

Agregando a esto, el mandamás de nuestro fútbol avisa desde ya que la definición tanto por el ascenso como el descenso estará de alto impacto y avisa que dejará muchas emociones.

Milad habló de todo sobre el Ascenso | Foto: Photosport

“Van haber dos puntos importantes para la definición del campeonato y dos puntos importantes para definir el descenso, va existir mucha emoción en estos partidos, con cinco partidos en simultáneo”, declaró.

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El anuncio de Milad en el Ascenso

Concluyendo, Milad hizo el gran anuncio que para esta infartante definición por el campeón del Ascenso, viajarán dos copas este fin de semana, esperando por el nuevo monarca, el que puede salir entre San Luis de Quillota y Cobreloa.

“Van a viajar dos copas, una Arica y otra a Calama, ojalá que sean lindos partidos los dos y por que no decirlo, si se empata, puede existir un partido de definición, muy lindo y atractivo”, cerró.