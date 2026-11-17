La Selección Chilena bajó el telón a lo que fue su actuación en esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos no pasó de una pobre igualdad sin goles en el Estadio Monumental.

Tras lo que fue este duelo, el volante nacional, Arturo Vidal reaccionó en Mega al partido de ‘La Roja’, en la que llenó de elogios a Lawrence Vigoroux por su actuación en el duelo ante los colombianos, en donde primero destacó su penal atajado en el primer tiempo.

“¡Qué atajada!, está fuerte de la mano, iba muy bien y llegó abajo con una mano. Muy bien, le pegó muy fuerte”, partió señalando Vidal.

Siguiendo en esa línea, el ‘King’ destacó que para él hoy en día, Vigoroux es un arquero que le da mucha seguridad al equipo de todos bajo los tres palos, algo similar a lo que sentía él cuando defendía la camiseta de ‘La Roja’ y tenía a Claudio Bravo.

Vigoroux es el elogiado por Vidal en La Roja | Foto: Photosport

“Menos mal que tenemos a Vigoroux, sabes lo importante de Vigoroux, que tú sabes que tienes a alguien atrás tan seguro como él y era lo que nos pasaba a nosotros con Claudio (Bravo)”, remarcó.

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Concluyendo, Vidal volvió a hacer la comparación entre Lawrence Vigoroux y Claudio Bravo, en la que indica que para un equipo es más que importante tener a un arquero que le otorgue seguridad a sus compañeros.

“Todas las veces que nos atacaban, nosotros teníamos un 90% de que Claudio Bravo la iba a sacar, entonces, esa tranquilidad que te da un arquero así es tremendo”, concluyó.