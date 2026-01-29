Este miércoles fue el lanzamiento de la Liga de Primera 2026, evento donde estuvo presente el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, quien aprovechó de responder dudas respecto al futuro entrenador de la Selección Chilena.

El dirigente partió aclarando el futuro del actual técnico interino Nicolás Córdova, quien no será tenido en cuenta para quedarse de forma definitiva a cargo de La Roja.

“Él sabe que está en un proceso que se está cumpliendo de buena forma. Pero está dentro del proceso. No se ha pensado en él para que sea el técnico definitivo”, indicó Milad ante la prensa.

“Esto lo hemos conversado con él, está haciendo su trabajo de transición para cuando llegue el técnico definitivo por cuatro años”, agregó.

Luego, aclaró la película respecto a cuándo se eligirá al nuevo DT del Equipo de Todos, donde ahora el plazo se corrió hasta después del Mundial 2026.

“Lo he dicho que después del Mundial se va a abrir una cartera gigante de técnicos y ahí hay que buscar la mejor opción para nuestro futuro”, lanzó el curicano.

Considerando aquello, el favorito de todos que es Manuel Pellegrini, tampoco podría ser opción para volver a Chile, pues tiene contrato con el Real Betis hasta 2027.

Cabe recordar que la Selección no clasificó a la Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva y ahora todas las esperanzas apuntan al ciclo con miras al Mundial 2030.

Manuel Pellegrini sigue lejos de la Selección Chilena. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

