Eduardo Berizzo tendrá una absoluta prueba de fuego esta noche en el Estadio Monumental cuando la Selección Chilena reciba a su similar de Colombia en un compromiso válido por la segunda fecha de las clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026.

El ‘Toto’ llega con el agua hasta el cuello tras la caída ante Uruguay en el Estadio Centenario, la cual se sumó al irregular juego que exhiben sus dirigidos y que tampoco había podido mostrar durante los compromisos amistosos.

Uno que no le ve futuro a Berizzo en Chile es Pancho Eguiluz, quien habló con Bolavip Chile: “Yo creo que ya no estamos muy a tiempo con Berizzo, se tuvo que haber ido antes del inicio porque no mostró resultados, fondo de juego, ideas, trabajo. Seguimos dependiendo de Vidal y Alexis porque nunca se probó en lo que lleva a cargo una formación que permitiera no depender de ellos. Ya es tarde”, dijo.

Berizzo llega apremiado ante Colombia. | Foto: Photosport

De igual manera, cree que “Si hoy no se puede, la decisión a tomar tiene que ser el despido del técnico, aunque lo dudo. Pablo Milad lo que hizo para estas clasificatorias fue ver la tabla de posiciones de Qatar 2022 y trajo a uno de los pocos técnicos que salió peor que Chile en Sudamérica. Veo muy difícil que lo despidan”.

“Hoy está complicado, ya la cancha es la primera vergüenza. Mostrar esa cancha al mundo me parece que es una vergüenza mayúscula que puede afectar a los colombianos y por ahí podríamos tener alguna esperanza, pero veo todo muy difícil con el técnico que tenemos que inventa cosas que no se explican como el planteamiento frente a Uruguay”, dijo en el cierre.

Lo que viene para Chile

Colombia esta noche en el Estadio Monumental, Perú en el mismo recinto en octubre y visitar a Venezuela son los compromisos venideros para Eduardo Berizzo y sus dirigidos.