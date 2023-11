Esta tarde la Selección Chilena visita a Ecuador por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026, un partido complejo para La Roja, al que llega con el técnico interino Nicolás Córdova luego de la renuncia de Eduardo Berizzo.

El Equipo de Todos viene de un amargo empate sin goles contra Paraguay en Santiago y necesita sumar puntos en Quito para no alejarse de los puestos de clasificación para la Copa del Mundo.

Por lo mismo, Córdova planificó un esquema defensivo, con cuatro defensores y un lateral volante para completar una línea de cinco en los momentos que el equipo lo requiera.

Esta apuesta recibió el visto bueno del ex seleccionado nacional y actual comentarista Patricio Yáñez, quien en Radio Agricultura, expresó: “Yo voy con el autobús. Yo creo que defender con cinco no es malo. Pasa que esto no lo ha trabajado ni dos días”.

“Me acordé de Lucho Santibáñez, me acordé del Pelao Acosta. Yo creo que no es malo meter el autobús compadre, defender a como dé lugar. Es un partido que dentro de los cálculos, que dentro del pentacampeonato lo teníamos perdido, independiente que perdimos dos puntos con Colombia y Paraguay”, agregó.

Nicólas Córdova debuta este martes al mando de la Selección Chilena. (Foto: La Roja)

La recomendación de Pato Yáñez a Nicolás Córdova

En la misma línea, Pato Yáñez dio una recomendación para que este esquema sea utilizado de buena forma y no quedar tan metido en el área que defiende el arquero Brayan Cortés.

“Yo le meto autobús. Soy contrario al autobús, pero en esta pasada, ante la necesidad y, ante todo lo que se ha vivido, el jabón, la ducha, el desagüe, pero si metes el poto, el trasero, en las barbas de Cortés, no va a tener mucho sentido, pero si esto lo trabajas en 25, 30 metros, me parece que puede ser una buena opción”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Chile vs Ecuador?

Este martes desde las 20:30 horas se enfrentará la Selección Chilena con la Selección de Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.