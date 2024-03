La Selección Chilena ya se prepara para lo que será el debut de la era de Ricardo Gareca, en donde ‘La Roja’ se verá las caras ante la Selección de Albania en suelo europeo, en el que el DT de Chile ya tiene casi conformada su primera oncena estelar.

Dentro de estas novedades, estaría la titularidad de Eduardo Vargas en la delantera, en la que ante esta situación, un histórico de ‘La Roja’ como lo es Patricio Yáñez comentó en Radio Agricultura sobre la vuelta de ‘Turboman’, a la que parece no estar muy a gusto.

“Lo que yo digo, que cuándo los técnicos llegan a la Selección o tu tienes un equipo ¿a quién pones? a los mejores, a los que tienen rendimiento. El momento de Vargas tiene un periodo de dos años sin jugar”, comenzó señalando Yáñez.

Sosteniendo su punto de vista, el ‘Pato’ indica que ya varios técnicos cortaron de cierta forma a Eduardo Vargas en los procesos anteriores y además, indica que esta camada de la ‘Generación Dorada’ dejó sin los dos últimos mundiales a la Selección Chilena.

Yáñez cuestiona el llamado de Vargas | Foto: Photosport

“Eso dejó de pasar, resulta que a Vargas los diferentes técnicos no lo llamaron, no jugaba, venía Reinaldo Rueda y terminó en la banca, sin vestirse, entonces no nos olvidemos que con todos estos cabros buenos, Generación Dorada, no hemos ido a los últimos dos mundiales, tenemos la memoria frágil”, declaró.

Finalmente, Yáñez mostró toda su disconformidad por la convocatoria de Vargas, debido a que hoy no está a tono futbolístico y que si es por ver tema de historia, hubiera citado a Humberto Suazo, quien hoy tiene un gran presente en San Luis de Quillota

“Ahora resulta que Vargas, estuvieron todos los técnicos mal por no haberlo llamado, Vargas no estuvo en la Selección porque no tenía nivel, ni rendimiento de Selección. Fue goleador, es un histórico, en la U la rompió en la Copa Sudamericana, tremendo jugador, pero si es por eso, llamemos al Chupete Suazo, que marcó tres goles el otro día, llamamos al Chino Caszely, si es por historia o a Elías Figueroa para afirmar la defensa”, cerró.