En Concepción la selección chilena venció cómodamente a Cuba en el primero de tres amistosos que tiene pactado el equipo de todos para junio.

La segunda victoria con Eduardo Berizzo en el banco nacional dejó dudas por la calidad del rival, de hecho en conversación con Bolavip, Jorge Gómez Pelotazo, cree que “La Roja no convenció en su entrenamiento con público”.

Para el periodista de ESPN, “hubo goles, pero sigue la displicencia ofensiva. Chile ganó 3-0 y perfectamente pudo ser 8-0. Defensivamente no se puede decir nada, Cuba atacó dos veces y en una el delantero se pifió y no le pegó al arco. De hecho los caribeños no le pegaron al arco”.

Pelotazo ningunea al rival de la selección chilena

Pelotazo se detiene a analizar el rival de Chile en Concepción y concluye que “Cuba es un rival amateur y no lo dejamos claro. De hecho es el rival con peor ranking FIFA que enfrentó la Roja en su historia (165°)”.

Igualmente Gómez cree que no todo es tan malo. “Lo único destacable es el partido de Marcelino Núñez, que hace rato demuestra que tiene que ser titular en Chile”, cerró.