Tras la agónica derrota de la Selección Chilena ante Brasil, todo parece indicar que la continuidad del entrenador argentino Ricardo Gareca al mando de La Roja parece estar en la cuerda floja.

Ahora, el combinado criollo deberá dejar atrás el encuentro válido por la fecha 9 y tendrá que viajar hasta Colombia para poder sumar tres puntos que lo metan nuevamente en la lucha por un cupo a la próxima cita planetaria.

No obstante, la tarea no será para nada fácil, puesto que el Equipo de Todos ha tenido que lidiar en las últimas horas con tres bajas importantes para el encuentro ante Los Cafeteros en Barranquilla, como son: Carlos Palacios, Esteban Pavez y Williams Alarcón.

Desde Colombia destrozan a Ricardo Gareca y nombran a su sucesor en La Roja

A raíz de los malos resultados de Chile, el periodista colombiano Samuel Vargas utilizó su tribuna en DSports para liquidar al “Tigre” y su deslucido paso por nuestro país.

“Chile el martes va a perder en Barranquilla. Dicho esto, deben despedir inmediatamente a Gareca o renunciar al cargo de seleccionador nacional de Chile”, comenzó diciendo.

“Además de su soberbia e irrespeto, es un sobrevalorado director técnico y seleccionador. Mucho nombre, poco potencial y poco presente, así que Chile no tiene ningún argumento para sostener a Gareca”, agregó.

Gareca recibe feroz crítica desde Colombia | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“No hay resultado, no hay funcionamiento, no hay empatía con el grupo, no hay empatía con la prensa e hinchas, no hay donde agarrarse. Fracasó en Copa América y está fracasando en Eliminatorias y si Chile quiere ir al mundial debe repescar a Jorge Sampaoli”, sentenció.

¿Cuándo juega Chile ante Colombia por la fecha 10 de las Eliminatorias?

La Roja visitará a Colombia el día martes 15 de octubre a las 17:30 en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026.