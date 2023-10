Piden cortar el lloriqueo por pifias a Eduardo Berizzo en los Juegos Panamericanos: "Si no estás preparado para eso, dedícate a otra cosa"

Eduardo Berizzo no tiene paz en la Selección Chilena y ni siquiera el triunfo ante México por la cuenta mínima en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 logró aplacar el malestar del hincha nacional con el ex ayudante de Marcelo Bielsa.

La Roja debutó con el pie derecho ante los mexicanos y dejó una buena imagen pese a lo ajustado del marcador. Aún así, los hinchas nacionales le hicieron sentir su malestar a Berizzo, lo pifiaron e incluso pidieron su salida de La Roja.

Pese a que la actitud del público nacional encontró detractores como Patricio Yáñez, quien tildó de innecesaria las pifias, ahora encontró en Carlos Ramos un aliado y lo asoció al viejo y clásico ‘gajes del oficio’.

Berizzo sigue cuestionado en La Roja. | Foto: Photosport

“Eso pasa en todo el mundo, ¿qué quiere inventar, que lo aplaudan? La gente está disconforme y es la manera de expresarse, es parte del juego. Si no estás preparado para eso, dedícate a otra cosa”, dijo el presidente del Colegio de Técnicos a Bolavip Chile.

Para Ramos, las pifias cuando las cosas van mal es parte del trabajo cuando no ha estado a la altura: “Es parte que, si las cosas no andan bien, te van a criticar. Si yo estuviera haciendo una tontera me van a criticar y cuestionar mucho”.

Emulando al Puma Rodríguez, Carlos Ramos cierra pidiendo que se escuche el clamor popular: “Muchas veces hay que escuchar al pueblo, no solo una vez. es la única forme de mejorar y si no se escucha al pueblo es que estamos como estamos”, remató.

Esto viene para La Roja panamericana

Este jueves frente a Uruguay, La Roja tendrá su segundo compromiso por el Grupo A de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El encuentro se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

¿Quiénes clasifican a semifinales?

Las dos primeras selecciones de cada grupo accederán a las semifinales del torneo y, como mínimo, aseguran disputar una medalla de bronce en caso de no pasar a la gran final del certamen.