La Selección Chilena ya llegó a Colombia donde, en el día de mañana, tendrá que enfrentar al conjunto cafetalero por la Fecha 10 de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 y lo hará sin Carlos Palacios.

El jugador del Cacique abandonó la concentración de La Roja el día sábado, despertando un sinfín de opiniones ya que el jugador aludió a ‘problemas personales’ para no decir presente ante los colombianos el próximo martes.

Cristián Caamaño, periodista de Radio Agricultura, entrega su postura por el caso de la Joya: “Lo de Palacios es faltarle el respeto a la Selección. Yo no estoy de quién aportille a la Selección desde la postura del jugador, porque ‘cuando me ponen me quedo callado, pero si está última digo que es lo más importante’”, dijo.

Palacios se borró de la Selección Chilena. | Foto: Photosport

El periodista va un paso más adelante y cree que lo de Palacios amerita una sanción: “Yo creo que a partir de ahora se genera un antes y un después con un reglamento de la Selección -que debe existir y nadie ha aplicado-. Estas conductas debiesen ser sancionadas, pasadas a un tribunal o algo”, sumó.

“Pero quien se borra de la Selección de acuerdo a los antecedentes que se entreguen como en un Tribunal de Disciplina no puede esperar que si echen a Gareca después diga ‘estoy disponible’”, complementó en el cierre.

Lo cierto es que Carlos Palacios no dirá presente este martes en Barranquilla, pero muy probablemente sí lo haga el miércoles cuando Colo Colo tenga que enfrentar en calidad de forastero a Unión La Calera.

Colombia vs. Chile, día y hora

La Roja enfrentará este martes 15 de octubre a las 5:30 de la tarde de Chile continental a Colombia con la misión de lograr tres puntos y salir del último lugar de la tabla hacia la próxima cita mundialista.