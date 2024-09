El ex entrenador de la Selección Chilena hizo esta tremenda comparación entre Ricardo Gareca y Gustavo Álvarez

La dura caída de la Selección Chilena en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina y Bolivia, sin duda que ha hecho colmar la paciencia de los hinchas sobre el entrenador de ‘La Roja’, Ricardo Gareca por su trabajo con el equipo de todos.

Teniendo en consideración lo que fue esta última doble fecha, el ex jugador y entrenador, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y se refirió a lo que ha sido el terrible desespero de Gareca en Chile, en la que hizo una letal comparación con el entrenador de la U. de Chile, Gustavo Álvarez.

“Yo siempre digo, si trabajaste bien en la semana y para mí (Gustavo) Álvarez me da mucha tranquilidad si yo fuese jugador, si yo empiezo el partido y a los veinte segundos estoy levantando los brazos y gritando, es porque trabaje como las hue…”, comenzó señalando Borghi.

Siguiendo en su línea de análisis, el ‘Bichi’ solo tuvo palabras de elogio para el entrenador de la Universidad de Chile, en el que remarca del gran trabajo y la tremenda tranquilidad que Álvarez le entrega a sus dirigidos en cada compromiso, algo que no ve en ‘La Roja’ de Gareca.

Borghi alaba el trabajo de Álvarez en la U | Foto: Photosport

“Por eso a mí me gusta el técnico de la U, porque analiza, el tipo está para analizar, no para gritar. Después si puede decir cosas, pero no está como un candombero al costado de la cancha gritando”, explicó.

Finalmente, Borghi se aferró a lo que fue el polémico cambio de Ben Brereton ante Bolivia, en donde el ‘Bichi’ manifiesta de forma clara de que aquella sustitución reflejó un grueso error del entrenador en la semana de trabajo con su equipo.

“Para mí esto es simple, si tú haces un cambio posicional en la cambia sacando a alguien, es porque te equivocaste en el plantel, listo, ya está”, finalizó.