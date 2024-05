Prenómina de Luciano Cabral a La Roja provoca fuerte reacción internacional: "Está con libertad condicional"

La prenómina de La Roja para la Copa América 2024 no estuvo exenta de polémicas. La inscripción de Luciano Cabral no pasó desapercibido en el extranjero: en diversos países recordaron su situación judicial. El futbolista se mantiene cumpliendo libertad condicional en Chile. En Perú no dejaron pasar la oportunidad. El primer medio que salió al […]