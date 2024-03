En la Selección Chilena quedaron gratas sensaciones tras lo que fue el inicio de la era de Ricardo Gareca al mando de ‘La Roja’, en donde sin duda uno de los jugadores que más bonos ganó en estos partidos ante Albania y Francia, fue Darío Osorio.

Sobre esto, un ídolo de la Universidad de Chile como lo es Diego Rivarola comentó en el programa ‘F90’ de ESPN sobre lo que fueron los inicios de la ‘Joya de Hijuelas’ en la U, de donde lo siguió de bien cerca y señaló en que puesto inició jugando en las inferiores.

“Darío era un volante mixto en las inferiores y una especie de 10 también, pasa que tiene tantas condiciones físicas, que él puede jugar en esa posición donde está acostumbrado, puede jugar de media punta y hasta de delantero”, partió indicando Rivarola.

Analizando lo que es hoy en día, el ídolo azul explicó que en el puesto que lo posiciona hoy en día el DT de La Roja le acomoda mucho al jugador, pero que si se lo quiere proponer, ve al jugador del Midtjylland en cualquier faceta del ataque, hasta como un centrodelantero.

Osorio tuvo una gran actuación con La Roja ante Francia | Foto: La Roja

“Esta posición yo creo que lo acomoda mucho porque a él le gusta enganchar y pegarle al arco, porque tiene una muy buena pegada. Yo creo que si Darío está bien físicamente y mentalmente, puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de adelante, yo me animo a decir que hasta puede ser delantero centro”, replicó.

Finalmente, Rivarola siguió en la puntualización de ver a Osorio como un delantero centro, en la que en caso de necesitarlo ahí, cree que puede rendir de gran manera. Además, el hoy panelista destacó su enorme crecimiento futbolístico.

“Si algún técnico lo visualiza y lo necesita ahí, yo no lo descarto, porque él tiene incluso no tiene un buen cabezazo, pero tiene un tremendo salto. A mí me gustó mucho su crecimiento táctico y lo digo, él tiene la velocidad, capacidad y técnica para pasarse a cualquier jugador de Europa. Él tiene mucho crecimiento”, concluyó.

¿Cuáles han sido los números de Darío Osorio en la Selección Chilena?

El hoy atacante del Midtjylland de Dinamarca ha disputado ocho encuentros oficiales con la Selección Chilena, en donde ha anotado un tanto.