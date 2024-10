El portero de Racing Club no estuvo presente en las últimas fechas de las clasificatorias. ¿La razón? Compleja.

La Selección Chilena registró una curiosa ausencia en la última doble fecha de Eliminatorias. A pesar de ser uno de los regalones de Ricardo Gareca, no estuvo presente ante Brasil y Colombia.

Ese es el caso de Gabriel Arias, que fue reemplazado por Vicente Reyes en la convocatoria. ¿Por qué no representó a Chile en dichos compromisos? Se reveló el verdadero motivo.

Según detalló Mega, fue por un complejo problema en su actual club, Racing. Y es que tras tener un conflicto en el camarín, el portero comenzó a recibir lamentables amenazas.

El haber cuestionado el desempeño de algunos compañeros lo metió en un problema de proporciones. Se ganó el disgusto de algunos hinchas, que no lo perdonaron y comenzaron a hostigarlo.

Ante ello y según el medio señalado, Gabriel Arias tuvo una conversación con el DT de La Roja. ¿Qué le dijo a Ricardo Gareca? En buenos términos, el portero le explicó que debía abocarse a su equipo por dicho conflicto.

Ello fue comprendido por el entrenador y acordaron que no estaría en la doble fecha de octubre. La relación entre ambos no sufrió deterioros: el estratega entendió la dimensión del problema y que el futbolista no quería exposición.

Sin embargo, no descartó llamarlo contra Perú y Venezuela, aunque deberá ser analizado por Gareca. Por el momento, el arquero de 34 años se concentra en Racing y en la posibilidad de alzar la Copa Sudamericana.

Y es que ya está en semifinales. En la ida de visita ante Corinthians, empató 2-2 (fue titular y se ganó amarilla), por lo que deberá resolver su paso a la definición este jueves 31 de octubre.

Gabriel Arias dejó la Selección Chilena por motivos personales.

Cuándo juega la Selección Chilena

En tanto, La Roja se medirá ante Perú por la undécima fecha. Dicho compromiso se jugará el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Nacional de Lima.

Cabe recordar que Chile marcha en la última posición de la tabla con cinco puntos. No está clasificando a la siguiente cita mundialista.