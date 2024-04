La Selección Chilena inició un nuevo e interesante proceso al mando del estratega argentino, Ricardo Gareca, quien ya tuvo un positivo comienzo dentro de lo que fue la pasada Fecha FIFA, en la que Chile pudo vencer a Albania por 3-0 y cayó por 3-2 ante Francia, dejando una buena sensación futbolística.

Dentro de lo que fue este inicio de proyecto del ‘Tigre’, uno de los grandes ausentes de esta nómina fue el defensor, Gary Medel, en la cuál en las últimas horas la periodista, Verónica Bianchi destapó en el programa ‘No es para tanto’ la teoría por la que Ricardo Gareca no habría convocado al jugador de Vasco da Gama.

“Yo creo que el que la tiene más difícil (para volver) es Gary Medel. Por una información que me llegó, en la citación a los partidos amistosos Gareca se comunicó con todos los seleccionados históricos”, partió señalando Bianchi.

Siguiendo en su explicación, la comunicadora da luces de las razón que dejó a Medel fuera de esta nómina, en la que todo apunta a que tuvo un encontronazo con un integrante del cuerpo técnico de Ricardo Gareca, del cuál no se conocerían mayores detalles.

Medel no pudo decir presente en la convocatoria de La Roja | Foto: Photosport

“En una videollamada con Gary Medel algo pasó. Me cuentan que pasó algo con un integrante del cuerpo técnico de Gareca. Hubo un encontrón. No tengo la certeza si por eso no estuvo en los partidos contra Albania y Francia”, explicó en TNT Sports.

Finalmente, Bianchi declara que pareciera que no se llegó a un arregló entre ambas partes para solucionar este problema, el cuál tendría como damnificado a Gary Medel de hoy en día volver a vestir la camiseta de la Selección Chilena.

“No sé si limaron asperezas, pero hubo un roce. A mí me generó extrañeza por su ausencia en los partidos de la selección”, concluyó.

¿Cuál fue el último partido de Gary Medel por la Selección Chilena?

El último duelo del ‘Pitbull’ por ‘La Roja’ fue el 16 de noviembre del 2023 en lo que fue la igualdad sin tantos entre Chile y Paraguay por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.