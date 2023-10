Por estos días abunda la crítica al entrenador Eduardo Berizzo que está al mando de la Selección Chilena adulta y también La Roja Sub 23, que está compitiendo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Los malos resultados con la selección adulta le están pasando la cuenta, pese al estreno positivo que tuvo en la cita continental, donde Chile venció por 1-0 a México en Viña del mar.

Ante la crítica y los despiadados comentarios que ha recibido el argentino, un ex entrenador que conoce muy bien el fútbol chileno se refirió a esta compleja situación. Se trata de Ricardo Dabrowski, que en diálogo con Bolavip comentó:

“Hay una norma que es mas que simple en el fútbol, que es cuando el equipo gana esta todo bien y cuando el pierde está todo mal. Todo lo bueno que se pueda hacer, si no hay un resultado positivo, no sirve”.

“El fútbol son resultados, esto es más que simple y uno lo ve en el día a día. Los resultados debieran muchas veces de darse producto del buen trabajo. Muchas veces del hoy por hoy y a veces los resultados son circunstanciales. También se dan sin merecerlo mal resultados. Y a veces se gana de casualidad con un gol de chiripa“, agregó.

Eduardo Berizzo en el debut de La Roja Sub 23 en los Juegos Panamericanos. (Foto: Martin Thomas/Santiago 2023 vía Photosport)

Seguido, le prestó ropa a la críticas de los hinchas nacionales por el pobre rendimiento del Toto en La Roja.

“Es fútbol y nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela, los resultados mandan y entonces la gente de afuera va a opinar basada en el resultado. Por ahí no tiene ni idea lo que es el fútbol pero opina y es válido, porque para eso está, para eso paga una entrada o lo mira por televisión“, completó el Polaco.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023?

El próximo partido de La Roja Sub 23 será este jueves 26 de octubre desde las 18:00 horas ante Uruguay, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, válido por la segunda fecha del Grupo A en el fútbol masculino de los Juegos Panamericanos.