¿Ricardo Gareca o Gustavo Quinteros? Histórico DT del fútbol chileno instala el debate sobre el próximo DT de La Roja: "A mí me gusta más..."

Eduardo Berizzo dejó la banca de la Selección Chilena tras el amargo empate de La Roja ante Paraguay el jueves pasado, válido por la quinta fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

Ahora, la ANFP se puso como plazo la fecha FIFA de marzo para tener al nuevo seleccionador nacional y son varios los candidatos que suenan, pero dos los que toman más relevancia y generan más consenso dentro del medio.

Ricardo Gareca, ex entrenador de la Selección de Perú y Gustavo Quinteros, actual entrenador de Colo Colo, son los dos nombres que más se repiten y fue Héctor Pinto, histórico DT nacional, quien instaló el debate en conversación con El Mercurio.

“Lamentable que haya dejado botada a la selección. Me gusta Quinteros, pero me gusta más Gareca: juega buen fútbol, en Perú hizo cosas interesantes, sabe lo que quiere, lo que se juega y tiene dominio de grupo, porque no es fácil dirigir a Perú, son más indisciplinados que los nuestros”, dijo el otrora DT azul.

Gareca se encuentra libre. | Foto: Photosport

Pinto no se pierde y elige: “Ojalá que ya se estén haciendo los contactos; no sacaría a un DT de un club para ponerlo en la selección, pese a que Quinteros sabe a lo que juega, le da en el clavo a lo que quiere y promueve a cabros jóvenes, pero en un medio de capa caída. Si me dan a elegir, Gareca”.

Lo cierto es que Chile no tiene DT y ante Ecuador será Nicolás Córdova quien tome provisoriamente al equipo antes de que la ANFP logre amarrar un nombre de cara a la Copa América y las Clasificatorias en 2024.

Chile en la tabla

Chile marcha en el octavo lugar de la tabla de posiciones y, actualmente, se encuentra fuera del Mundial de 2026. Supera a Bolivia y Perú e iguala en puntos con Paraguay y Ecuador, aunque con peor diferencia de gol.

Día y hora ante Ecuador

La Roja saltará a la cancha en Quito este martes 21 de noviembre a las 20:30 PM, en donde rescatar puntos asoma como una necesidad para mantener vivas las chances mundialistas.