Rodrigo Goldberg no extraña a Arturo Vidal en la Selección Chilena: "Al no tenerlo se produce un..."

La Selección Chilena en esta jornada iniciará su expedición en Estados Unidos y esperará poder tener un gran desempeño en lo que será esta nueva edición de la Copa América 2024, el cual será el primer gran desafío para Ricardo Gareca en la banca de La Roja.

Previo a esta competición, en nuestro país existió un tremendo debate ante las ausencias de jugadores como Arturo Vidal y Gary Medel, quienes no están presentes hoy en día en la Selección Chilena y ante esto, el ex jugador Rodrigo Goldberg comentó sobre aquello en Radio Cooperativa, en la que se cuadra con la decisión del DT de Chile.

“Yo creo que no (no debió ir), pero no su nivel, no creo que sea por eso, acá podemos aplicar también la experiencia que tiene, la trayectoria y todo eso que sirve mucho sobre todo en Copa América, sirve harto. Si tú llamas a Arturo Vidal y llegas a no ponerlo, creo que te hace más daño que no llevarlo”, comenzó señalando Goldberg.

Agregando a lo anterior, el ‘Polaco’ remarca que esta decisión de Gareca en marginar a jugadores como Medel y Vidal significa un gran voto de confianza para los jugadores más nuevos en ‘La Roja’ para que puedan consolidarse en esta nueva era que comanda el ‘Tigre’ en Chile.

“Llevar a Gary Medel y no ponerlo te hace más daño que no llevarlo o Alexis Sánchez, cualquiera de los nombres históricos, entonces lo que yo creo, es que al no tenerlo se produce un efecto liberador, en el que los chicos se empiecen a empoderar, que los otros jueguen, que no siempre nos den la pelota a nosotros”.

“Para eso a veces no tienen que estar y que la pelota se la den a Osorio y Osorio ‘ya, sabes que no está Vidal en la cancha, hazla tú (la jugada), que le digan a Valdés, a Dávila, a Marcelino, a ver sin Vidal que son capaces de hacer”, esgrimió.

Finalmente, Goldberg espera que con esta decisión que tomó Ricardo Gareca para esta importante competición, los jugadores aprovechen esta oportunidad en la Selección Chilena y muestren sus condiciones para consolidarse como el anhelado recambio de Chile.

“Para eso hay que sacarse el parchecurita de una y listo, hagámoslo de una vez, a ver qué pasa, a ver si estos cabros realmente tienen la capacidad para llegar y decir ‘listo, yo voy a tomar el buque ahora’ y eso no lo puedes hacer con él al lado, ni tampoco en la banca, porque va ser una amenaza constante”, concluyó.