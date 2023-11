Rodrigo Goldberg pierde la paciencia con Eduardo Berizzo en plena transmisión de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023: "No entiendo nada"

La Roja Sub 23 tenía todo para colgarse el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pero se quedó sin bencina en el tramo final del segundo tiempo y sufrió la igualdad de los brasileños cuando quedaban menos de diez minutos de partido.

Tras un extenuante alargue y una definición a penales, la Selección Chilena finalmente cosechó una plata que dejó un gusto amargo en Eduardo Berizzo, el plantel y los hinchas que llegaron hasta el Sausalito de Viña del mar.

Un momento curioso que se vivió en la transmisión de Canal 13 del partido se vivió cuando Rodrigo Goldberg, con micrófono abierto, sencillamente perdió la paciencia con el estratega de La Roja.

Goldberg perdió la paciencia en vivo y en directo con Berizzo. | Foto: Photosport

Corría el segundo tiempo extra en la definición por el oro y Berizzo no hacía cambios, lo que colmó la paciencia del ‘Polaco’: “¿Qué está haciendo? La verdad es que no entiendo qué es lo que está haciendo Berizzo, no entiendo nada”, dijo.

Tras cartón, el DT de La Roja hizo ingresar a Lucas Assadi, quien no pudo cambiar la suerte del partido y finalmente se terminaría firmando el empate con posterior victoria de los brasileños en la definición desde los doce pasos.

Así las cosas, Chile se quedó con las ganas de culminar su participación en los Juegos Panamericanos con un histórico oro, pero no pudo ser y tuvo que conformarse con la medalla de plata.

Se viene la nómina

Eduardo Berizzo debería entregar esta semana la nómina de jugadores que encararán los duelos ante Paraguay y Ecuador por las Clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026 el 16 y 21 de este mes, respectivamente.

Chile en el medallero

El Team Chile suma, de momento, 70 medallas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y es la mayor cosecha de los deportistas nacionales en la cita panamericana que dejará un gran legado en el país.