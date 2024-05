Arturo Vidal y Gary Medel son los grandes ausentes de la nómina de 24 jugadores que entregó Ricardo Gareca para el partido amistoso de la Selección Chilena ante Paraguay en el estadio Nacional previo a la Copa América. Rodrigo Herrera ve muy complicado el futuro del Pitbull en la Roja, mientras que respecto al King asegura que se deberá esperar nómina de 26 futbolistas para la Copa América.

“Creo lo de Medel está prácticamente sentenciado. Me da la impresión, habiendo hablado dos veces ya con Gareca, de que no lo tiene en cuenta. Lo de Vidal habrá que esperar la lista de 26, creo que todavía ahí tiene la chance”, expresó el reconocido periodista en conversación con BOLAVIP.

Herrera además se refirió a dos ausencias que lo sorprenden: “Si me preguntan por las principales sorpresas, son las del Monito Aravena y Gonzalo Tapia. Son jugadores que juegan en una posición donde Chile por lo general no tiene muchas ideas. Pensaría que al menos en una lista de este amistoso con Paraguay podrían haber estado. Ese fue para mí el mayor llamado de atención”.

El comunicador considera que a Alexander Aravena le bajan las chances de dar un salto al fútbol internacional si no está en la Selección Chilena: “En el caso de Aravena las expectativas de salir al extranjero disminuyen, sobre todo en Europa, te compran seleccionado o promesa y Alexander no es una promesa. Entonces incluso en su perspectiva de cambiar de giro o ir a Europa le queda un poco lejos no estar en la Selección”.

Rodrigo Herrera veía calificado a Alexander Aravena para ser citado por Ricardo Gareca al amistoso de la Selección Chilena ante Paraguay. (Foto: Photosport)

En ese sentido, el profesional de las comunicaciones considera que el formado en San Carlos de Apoquindo contaba con los merecimientos para integrar la seleccíón nacional: “Creo que el Monito Aravena en particular tenía todos los méritos para estar en la lista”.

¿Cuándo juega la Selección Chilena ante Paraguay en el amistoso previo a la Copa América 2024?

La Roja jugará ante Paraguay el día martes 11 de junio a las 20:00 en el Estadio Nacional. Aquel encuentro será el último de la Selección Chilena previo a su viaje a Estados Unidos para jugar la Copa América.