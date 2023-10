El entrenador argentino Eduardo Berizzo respira con mayor tranquilidad tras el triunfo de la Selección Chilena por 2 a 0 ante la Selección de Perú, encuentro válido por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Uno de los puntos más bajos de la Roja fue Alexis Sánchez, quien no pudo mostrar su mejor versión ante los incaicos y su posición en el terreno de juego fue tema de debate en varios varios de los programas deportivos del país.

Sin embargo, tras el encuentro el bicampeón de América sacó la voz y atendió a los distintos medios en la zona mixta, donde salió a justificar su nivel ante Perú. “Yo no soy un 9, pero trato de ayudar al equipo”, advirtió.

El tocopillano no quedó para nada contento con su rendimiento ante Perú | FOTO: Javier Vergara/Photosport

A raíz de esto, el periodista Rodrigo Herrera contestó el llamado de Bolavip Chile y criticó duramente algunas decisiones que está tomando el ex ayudante de Marcelo Bielsa.

“Yo creo que Berizzo está cometiendo algunos errores importantes porque yo creo que él no sabe de su idea de juego y los cambios son jugador por jugador y básicamente por lesión, eso es preocupante”, arrancó diciendo.

“En el caso de Brereton y Sánchez no les está sacando el máximo potencial y Berizzo tiene la obligación de exprimir a un futbolista. A Ben lo hizo jugar de lateral y a Alexis en el Inter lo mantienen en el área o muy cerca de ella”, complementó.

“Berizzo no le está sacando rendimiento a Alexis y él no está contento como está jugando. A Alexis no le está gustando la cancha y no le está gustando la manera donde debe moverse, pero como es un jugador comprometido lo hace”, terminó señalando.

¿Cuántos goles ha convertido Alexis Sánchez con la Selección Chilena?

El Niño Maravilla lleva 52 goles con Chile en 153 partidos disputados, siendo el máximo goleador histórico de La Roja.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

La Roja visitará a Venezuela el martes 17 de octubre a las 18:00 (de Chile) por la cuarta fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026