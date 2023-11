Se acabó la era Eduardo Berizzo al mando de la selección chilena y tras 16 partidos dirigidos y dejando al equipo en el octavo lugar de las clasificatorias sudamericanas, el Toto dijo adiós a La Roja.

Reacciones hay varias en relación a la renuncia del entrenador al mando del combinado nacional, tras igualar sin goles frente a Paraguay en el Estadio Monumental y que deja a Chile en un muy mal pie.

Bolavip Chile conversó con el periodista Rodrigo Herrera, quien analizó así la salida del argentino y proyecta sobre quién es el técnico ideal, para asumir el siempre complicado banco del equipo chileno.

Para Herrera, lo más lógico era haber esperado el duelo ante Ecuador. “Yo creo que fue sorpresivo, donde quizás lo mejor era esperar el partido con Ecuador, pero las relaciones estaban rotas. Yo veo gestos que nunca se observaron en Berizzo, en su renuncia“, sostuvo el comunicador.

No obstante, valoró el gesto del Toto de asumir la responsabilidad y dar un paso al costado. “Uno ve mezcla de cansancio, también de sinceridad al ver que lo que busca no da resultados. Lo que pasó ayer, habla bien de Berizzo”, enfatizó el comentarista.

“Debe venir un técnico ganador”

Ahora viene la ardua tarea de elegir al sucesor de Berizzo y quien tome el cargo en Juan Pinto Durán para los próximos desafíos. Rodrigo Herrera afirma que es necesario que Chile de una buena vez, tenga a un técnico ganador y da las características de lo que debe tener el futuro estratega.

“A veces tenemos el pensamiento mágico de querer cambiar al entrenador, pero el tema es saber quién viene después. Si viene un tipo como Gareca o con las características de Sampaoli, que no va a venir, pero si viene un técnico ganador, claro, la idea es que los cambios sean para mejor“, aseveró el periodista.

“Para mi, no es el mejor candidato”

El nombre que suena con más fuerza para relevar a Eduardo Berizzo por conocimiento del medio y aspecto económico es el de Gustavo Quinteros. Sin embargo, Herrera es drástico y enfatiza que para él, el actual entrenador de Colo Colo, no es el mejor candidato.

“Dentro de ese juego, para mi Gustavo Quinteros no es el mejor candidato. La ANFP tiene la obligación de pensar en grande, porque si algo quedó demostrado con lo de ayer con lo de los Panamericanos, es que el nivel local no sirve tanto, no tiene el nivel para jugar en Sudamérica y que funcione en Chile, no necesariamente se puede exportar eso a una clasificatoria“, manifestó.

Finalmente, cerró su elocución con “que Milad se haga asesorar y elija un técnico mejor que Berizzo”, concluyó Rodrigo Herrera.

Rodrigo Herrera no quiere a Gustavo Quinteros en La Roja (Archivo)

¿Cuándo juega Chile su próximo partido en las clasificatorias?

La Roja entrenará este viernes y en los próximos días estará saliendo hacia Quito para enfrentar a Ecuador el martes 21 a las 20:30 PM por la sexta fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.