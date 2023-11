Rodrigo Sepúlveda emite un comentario sobre el desafío que tendrá la Selección Chilena ante Paraguay este jueves a las 21:30 en el estadio Monumental de Santiago por la quinta fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2023. El periodista reconoció que le ha costado asumir la transición de la generación dorada a la realidad actual.

“Hoy día juega Chile contra Paraguay, tenemos un partido clave. Nuestra Selección tiene una misión que es ganar. Me ha costado mucho hacer la transición de la Selección donde uno sabía a qué jugaba Chile, donde uno sabía que eran monstruos que se ponían la camiseta y que se atrevían a jugarle de igual a igual a España, Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, que les daba lo mismo”, dice el profesional de las comunicaciones en Meganoticias.

Sepu aseguró que si estuviera Claudio Bravo para él sería titular. “Me ha costado harto, porque aún sigo pensando que los de la generación anterior nos pueden aportar en partidos puntuales. Yo no pienso en el Mundial, pero sí pienso en partidos mundiales. Si Bravo estuviera bien, yo lo pongo de titular, pero no lo dudo. (Charles) Aránguiz, (Gary) Medel, (Arturo) Vidal, ustedes saben cómo pienso. No les voy a volver a recordar eso”.

El comunicador le realizó una petición a la nueva camada de futbolistas que está iniciando su camino en La Roja. “Muchos jugadores jóvenes de la Selección, muchos jugadores que ustedes vieron en los Panamericanos, muchos jugadores que triunfan en el fútbol chileno. Lo único que le quiero pedir a estos jugadores jóvenes, es que defiendan la camiseta de Chile a muerte, como si este fuese su último partido”.

“Que dejen la camiseta mojada dentro del campo de juego, que se atrevan a encarar, que sea un equipo ofensivo, que defienda bien, que entregue la pelota como corresponde, sin errores, sin imprecisiones. Que sean fuertes como local, que sea una selección potente, que ataque por afuera, que alga a pisotear al rival, que lo salga a apretar arriba, porque para eso hay jugadores y hay una obligación de ganar”, añadió.

“No quiero hablar de una Selección que dio pena”

Rodrigo Sepúlveda aseguró que no quiere estar el viernes realizando un comentario con un mal resultado. “No quiero mañana pararme acá hablando de una Selección que regaló expulsiones como lo hizo Marcelino Núñez. No quiero estar hablando de una Selección que defendió mal, porque regaló en el balón parado, regaló faltas, regaló penales. No quiero hablar de una Selección que tiene desidia, que no es capaz de enfrentar a un rival como Paraguay que es absolutamente accesible hoy. No quiero hablar de una Selección que dio pena, quiero hablar de una Selección que juegue algo, que todavía con Berizzo yo no lo he visto”.

Rodrigo Sepúlveda utilizó su espacio en Meganoticias para enviar un mensaje a los jugadores jóvenes de La Roja (Foto: Meganoticias)

“Panamericanos es otro cuento, eso a mí no me lo venden, porque los rivales ustedes saben qué características tenían. Pero esta Selección se está jugando un paso al Mundial. La obligación de Berizzo termina cuando empieza el partido, en lo que es a movimientos y decisiones se refiere. Es por eso que le pido a estos jugadores jóvenes que se recontramaten por Chile, que piensen en sus familias, piensen en un país”, agregó.

El presentador de televisión entregó su visión sobre la realidad país en medio del comentario deportivo. “Locos en este país donde hay una tremenda cag… a nivel de seguridad, a nivel de narcotráfico, a nivel de coimas, a nivel de corrumpción, donde todo está patadas para arriba ¿Qué nos une? Nos unen los Panamericanos, nos une la Teletón y nos une la Selección. Eso es lo que quiero ver hoy día, una Selección unida, con amor, con cariño, defendiendo una bandera, matándose por ganar un partido y mañana nosotros celebrar porque tenemos tres puntos más”.

Por último, pidió dejar de lado alguna postura en favor de que Eduardo Berizzo deje la Selección Chilena. “No piensen en que Berizzo se vaya, hasta hoy no piensen en eso, después del partido, vemos, debatimos, todo eso lo peleamos después. Lo único que quiero igual a ustedes es que Chile gane y nos metamos con la opción de clasificar a un Mundial. Cabros jóvenes, a matarse y a jugarse por la Selección Chilena”.