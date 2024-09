Esta tarde, Ricardo Gareca habló ante los medios de comunicación en una nueva conferencia de prensa. Pensando en los partidos ante Argentina y Bolivia, el “Tigre” se refirió a varios de los temas que inquietan a los hinchas de La Roja.

Una de las grandes dudas que dejó fue en torno a quién tomará el liderazgo del camarín tras la salida de Claudio Bravo. El histórico capitán bicampeón de América con la Selección Chilena, colgó los guantes el lunes pasado, sorprendiendo a todos con su decisión.

Gareca se refirió a esto en conferencia de prensa, donde declaró: “Por ahora no veo un líder natural que pueda tener la Selección. Hoy por hoy no lo tiene. El líder más importante es el grupo”.

Incluso, aseguró que no tiene un capitán fijo para el partido de este jueves: “No lo tengo definido todavía, no veo mal que aquellos que vayan quedando por diferentes situaciones de experiencia“.

Romai Ugarte y el próximo capitán de La Roja

Ante esta situación, BOLAVIP se puso en contacto con Romai Ugarte, quien se la jugó con quien debería ser el próximo capitán de la Selección Chilena y portar la jineta que lució Claudio Bravo durante largos años.

“Si juega Isla, Isla. Y como es Gareca, Gareca pensará en Isla, y después pensará en Edu Vargas, los antiguos. Gareca es ese estilo”, declaró.

Ricardo Gareca aún no define al próximo capitán de La Roja

Ante las dubitativas respuestas del “Tigre” en la conferencia, expresó: “Es conservador, porteño, del buen asado, de escuchar un tango. De decir cosas pero no dice nada, ese es el estilo, así es”.

¿Cuándo son los próximos partidos de la Selección Chilena?

El primer desafío de La Roja en esta doble fecha clasificatoria será frente a los bicampeones de América y campeones del mundo, Argentina. El encuentro ante los trasandinos será este jueves 5 de septiembre a contar de las 20:00 horas.

Luego, el próximo martes 10 de septiembre, se medirá ante la Selección Boliviana en el Estadio Nacional, a contar de las 18:00 horas.